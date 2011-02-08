Главы государств еврозоны обсудят, как избежать нового кризиса
Речь идет о неформальном саммите
Лидеры государств и правительств стран-членов зоны евро проведут саммит 13 марта.
Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на информированные дипломатические источники.
По данным агентства, в ходе саммита будет обсуждаться план действий про избежанию нового долгового кризиса.
«Пока не подтверждено официально, но это будет 13 марта. Речь идет о неформальном саммите», - цитирует агентство своего собеседника.
Возможность проведения такого саммита была согласована на заседании Европейского Совета 4 февраля этого года.
Вместе с тем, агентство отмечает, что нынешний саммит станет первым, который будет проводиться не в рамках саммита ЕС.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля лидеры стран-членов зоны евро согласились усилить координацию действий в экономической политике.
Конкретные предложения они запланировали обсудить до следующего заседания Европейского Совета 23-24 марта этого года.
В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.