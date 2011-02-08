Главы государств еврозоны обсудят, как избежать нового кризиса

Лидеры государств и правительств стран-членов зоны евро проведут саммит 13 марта.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на информированные дипломатические источники.

По данным агентства, в ходе саммита будет обсуждаться план действий про избежанию нового долгового кризиса.

«Пока не подтверждено официально, но это будет 13 марта. Речь идет о неформальном саммите», - цитирует агентство своего собеседника.

Возможность проведения такого саммита была согласована на заседании Европейского Совета 4 февраля этого года.

Вместе с тем, агентство отмечает, что нынешний саммит станет первым, который будет проводиться не в рамках саммита ЕС.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля лидеры стран-членов зоны евро согласились усилить координацию действий в экономической политике.

Конкретные предложения они запланировали обсудить до следующего заседания Европейского Совета 23-24 марта этого года.

В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.