НАТО: события в Тунисе и Египте могут отразиться на мировом порядке

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что события в Тунисе и Египте могут отразиться на мировом порядке, сообщает Deutsche Welle.

В этой связи Расмуссен призвал страны НАТО предпринять дополнительные усилия в целях укрепления союза, в том числе путем выделения дополнительных финансовых средств и более тесной координации политики обороны.

Конференция по безопасности, которую еще называют "мюнхенским Давосом", открылась сегодня в столице Баварии. В течение трех дней на форуме выступят канцлер Германии Ангела Меркель, глава госдепартамента США Хиллари Клинтон, генсек ООН Пан Ги Мун, президент Афганистана Хамид Карзай, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.

Мюнхенская конференция, основанная в 1962 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО, теперь превратилась в международный форум, собирающим политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира - как участников НАТО и Евросоюза, так государств, играющих важную роль: Китая, России, Японии, Индии и др., замечает РИА "Новости".