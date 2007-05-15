США не хотят вмешиваться в выборы в России, но...

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС заявляет, что США не вмешиваются в выборы в России, но намерены помочь неправительственным организациям.

«Россияне сами должны решать, каким образом будут проводиться выборы», - заявила К.РАЙС в интервью НТВ, отвечая на вопрос о докладе госдепа, который заявил о намерении финансировать неправительственные организации, способные повлиять на ход парламентской и президентской кампании в России.

«Мы хотим помочь России развивать неправительственные организации, помочь развитию гражданского общества. Также вы знаете, что мы помогаем организациям, которые поддерживают интересы инвалидов, также защиты экологии», - сказала госсекретарь.

«Что касается выборов, они будут проводиться силами россиян и в интересах этого народа», - заявила К.РАЙС