Европейский суд принял жалобу Немцова на арест

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу сопредседателя российского оппозиционного движения "Солидарность" Бориса Немцова по поводу его ареста на 15 суток, сообщает Би-би-си со ссылкой на адвоката Немцова Ольгу Михайлову.

"Мы только вчера подали нашу жалобу, а сегодня нас уже официально уведомили, что она принята в приоритетном порядке. Это значит, что, по сути, Европейский суд приступил к ее рассмотрению", - сказала Михайлова.

Решение подать жалобу в ЕСПЧ было принято в связи с отказом мирового суда Москвы принять апелляцию на арест политика под предлогом праздников.