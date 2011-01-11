Генсек ООН призвал Лукашенко освободить политзаключенных

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун призвал власти Беларуси освободить журналистов, кандидатов в президенты от оппозиции и их сторонников, которые были арестованы после президентских выборов в стране 19 декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Центре новостей ООН.

ПАН Ги Мун отмечает серьезную обеспокоенность, выраженную группами наблюдателей относительно избирательного процесса в Беларуси и развития событий после выборов. Он заявил, что правительство должно в полной мере соблюдать права человека.

"Генеральный секретарь признает важную роль офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Беларуси и сожалеет по поводу решения белорусского правительства закрыть этот офис в Минске", - заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получивший около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акцию протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в президенты.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках в следственном изоляторе КГБ Беларуси находятся четверо экс-кандидатов в президенты, в том числе поэт Владимир НЕКЛЯЕВ. Обвинения выдвинуты более 40 доверенным лицам и представителям избирательных штабов альтернативных кандидатов в президенты.

1 декабря Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что власти страны не продлили мандат офиса ОБСЕ в Минске. По мнению официального Минска, оценка результатов деятельности белорусского офиса ОБСЕ показывает, что мандат офиса выполнен.