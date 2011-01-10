Кандидат в президенты Беларуси исчез из изолятора КГБ

Неизвестно, где сейчас находится один из недавних соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Алексей Михалевич, об этом сообщил в понедельник его адвокат Олег Агеев.

6 января Агееву стало известно о переводе его подзащитного из следственного изолятора КГБ в следственный изолятор МВД. В тот же день состоялась короткая встреча адвоката с Михалевичем наедине.

«Сегодня я планировал встретиться с ним в следственном изоляторе МВД, однако там мне сообщили, что Михалевич у них не находится», - приводит слова Агеева Газета.ру.

Ничего не известно о местонахождении политика и его родным. «В СИЗО МВД мне сообщили, что его там точно нет», - говорит жена Михалевича Милана. В следственном изоляторе КГБ родственникам также ничего не говорят.

При этом передачу для Михалевича у его сестры Елены принимать отказались.

Михалевич был задержан рано утром 20 декабря. Наряду с другими четырьмя экс-кандидатами в президенты Белоруссии он обвиняется в массовых беспорядках в Минске 19 декабря.