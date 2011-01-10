Милиция Минска предъявила обвинения 31 участнику массовых беспорядков

Белорусская милиция предъявила обвинения 31 участнику массовых беспорядков, произошедших в Минске после выборов Президента.

Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр ЛАСТОВСКИЙ.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1,2 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("массовые беспорядки"), следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома установлено свыше 120 человек, активно участвовавших в массовых беспорядках. В настоящий момент 31 из них предъявлено обвинение", - сказал А.ЛАСТОВСКИЙ.

По его словам, причастность обвиняемых установлена с помощью многочисленных видеозаписей.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты.