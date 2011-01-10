Беларусь поднимает цену на транзит российской нефти

Беларусь увеличивает с 1 февраля тариф на транзит через свою территорию российской нефти на 12,5%.

Об этом сообщило сегодня Министерство экономики Баларуси, передает РИА «Новости».

"В связи с изменением экономических условий поставки нефти из Российской Федерации и ее транспортировки по магистральным нефтепроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, Министерством экономики Республики Беларусь принято постановление от 30 декабря 2010 года № 194 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов республиканского унитарного предприятия "Гомельтранснефть Дружба" и Новополоцкого республиканского унитарного предприятия по транспорту нефти "Дружба" на территории Республики Беларусь", предусматривающее увеличение с 1 февраля 2011 года тарифов на транспортировку нефти на 12,5% по отношению к уровню 2010 года", - говорится в сообщении.