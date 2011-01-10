Немцов обратился в Страсбургский суд по поводу своего ареста

Оппозиционный российский политик Борис НЕМЦОВ, который был задержан 31 декабря после согласованного с властями митинга на Триумфальной площади и получил 15 суток административного ареста, сегодня обратился с жалобой в Страсбургский суд.

Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь движения «Солидарность» Ольга ШОРИНА.

«Данная жалоба подана с просьбой о применении ускоренной процедуры ее рассмотрения, поскольку мировой судья и Тверской районный суд Москвы вопреки требованиям действующего законодательства категорически отказываются принимать и рассматривать апелляционную жалобу Б.НЕМЦОВА на постановление мирового судьи от 2 января 2011 года, которым он присужден к аресту сроком на 15 суток. Нет пока никакой реакции и от Московского городского суда и Верховного Суда России, куда также отправлены соответствующие телеграммы», - сказала О.ШОРИНА.

Она не уточнила, каким образом от имени Б.НЕМЦОВА была подана жалоба. По мнению «Солидарности», «судебные власти заняли антиконституционную и незаконную позицию, сводящуюся к тому, что рассмотрение дела об административном правонарушении вполне может быть назначено на выходной или праздничный день».

«При этом рассмотрение дел об арестах и избрании меры пресечения - то есть репрессивных мер государства по отношению к гражданам - продолжается почти в обычном режиме, - возмущаются соратники Б.НЕМЦОВА. - В связи с вышеизложенным Б.НЕМЦОВ принял решение обратиться в Европейский суд по правам человека, который не прекращает свою работу на десятидневный новогодний период, с жалобой на нарушение его прав. Кроме того, после выхода российских судов всех уровней с затянувшихся новогодних каникул адвокаты Б.НЕМЦОВА собираются обратиться с соответствующими заявлениями в компетентные российские инстанции для пресечения нарушения прав граждан в праздничный период из-за бездействия судов на территории города Москвы».