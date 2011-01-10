Троих украинцев наконец сняли с Монблана

Спасены трое украинских альпиниста на перевале Бренва вблизи горы Монблан в Альпах.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по данным посольства Украины во Франции, спасательная операция завершилась в 15.00 по киевскому времени.

Граждане, с которыми уже состоялся телефонный разговор консульского сотрудника посольства Украины во Франции, чувствуют себя нормально, в медицинской помощи не нуждаются.

Возвращение их в Украину запланировано на 15-16 января.

Как сообщал УНИАН, трое украинцев – члены Сумской областной федерации альпинизма – оказались на перевале Бревна на высоте 4300 м вблизи горы Монблан в Альпах на границе между Францией и Италией. Альпинисты начали лыжный поход 5 января и были заблокированы на перевале из-за сложных климатических условий.

На протяжении 8-9 января были предприняты три попытки эвакуации, которые были безрезультатными, учитывая сильные порывы ветра.