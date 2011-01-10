Европа - в ожидании наводнения

В Центральной Европе, еще недавно страдавшей от снегопадов, теперь наводнения. Из-за резкого потепления талая вода переполнила десятки рек, которые вышли из берегов.

Тяжелее всего приходится жителям Германии, Бельгии, Голландии и Франции. Сотни населенных пунктов отрезаны от внешнего мира, и вода продолжает прибывать.

Самая опасная ситуация сложилась на реке Мозель, которая впадает в Рейн. 10 января ее уровень может достигнуть критической отметки в 9 метров. Если местные власти не смогут справиться с потоками — вода хлынет на улицы Кельна и Дюссельдорфа.

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