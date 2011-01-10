Инициаторы референдума игнорируют указ Назарбаева

Инициативная группа в Казахстане продолжает сбор подписей в поддержку референдума по продлению полномочий действующего президента Нурсултана Назарбаева, несмотря на его возражения, сообщил в понедельник руководитель инициативной группы Ерлан Сыдыков.

В конце прошлой недели в официальной прессе был опубликован указ президента, которым Назарбаев отклонил предложение парламента о продлении полномочия действующего президента без выборов.

"Указ президента касается предложения парламента, инициативная группа работает по своему плану", - пояснил Сыдыков.

27 декабря Центризбирком Казахстана зарегистрировал инициативную группу референдума и ее заявление с предложением провести референдум по продлению полномочий президента до 6 декабря 2020 года. С этой даты инициативная группа начала сбор подписей в поддержку референдума. В соответствии с законодательством, инициаторам референдума необходимо было собрать не менее 200 тысяч подписей граждан. По данным Сыдыкова, на 8 января 2011 года было собрано 3,6 миллиона подписей. "У нас на руках еще много подписных листов с подписями, которые мы еще проверяем. Мы перевалим за 4 миллиона", - сказал он.

Руководитель инициативной группы отметил, что сбор подписей, как и планировалось, продлится до 11 января. "11 января сдаем подписные листы в Центральную избирательную комиссию. Они их проверят. Потом только будут обращаться к президенту", - приводит его слова РИА "Новости".