Газпром претендует на нефтяные лицензии Shell в Нигерии

Около 20 потенциальных консорциумов присматриваются к нефтяным лицензиям в Нигерии, которые продает англо-голландская компания Royal Dutch Shell, и среди претендентов на эти права - российский Газпром в партнерстве с нигерийской ресурсодобывающей Equinox Group, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, которые ссылаются на анонимные источники, один из консорциумов работает над заявкой при поддержке Натаниэля Ротшильда, наследника знаменитой банковской династии. Среди других заинтересованных сторон называются альянсы нефтесервисной компании Petrofac (зарегистрирована в Великобритании) и нигерийской газовой фирмы Seven Energy; лондонской Perenco и нигерийских Oando и Addax & Oryx. Согласно правительственным требованиям Нигерии, каждая зарубежная корпорация должна взять в партнеры какую-либо местную компанию для участия в конкурсе.

Shell вместе с партнерами - французской Total и итальянской Eni - продает четыре нигерийских месторождения нефти на суше.