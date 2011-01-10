Бразилия предупреждает о глобальной торговой войне
Министр давно беспокоится
Мир стоит на пороге полномасштабной торговой войны, причиной которой может стать, в частности, манипулирование курсом валют такими странами, как Китай и Соединенные Штаты.
Об этом в интервью британской газете Financial Times заявил министр финансов Бразилии Гуидо Мантега.
По словам министра, Бразилия готовит ряд мер против дальнейшего укрепления национальной валюты, а также поднимет на саммите G-20 вопрос о манипуляции обменными курсами валют.
За последние четыре года курс бразильского реала укрепился по отношению к доллару на 40%.
С подобным заявлением бразильский министр выступил в сентябре прошлого года.
По словам чиновника, развитые страны ищут способы опустить стоимость своей валюты. Это позволяет государствам получать большую прибыль от экспорта и, в то же время, препятствует импорту и отрицательным сальдо торгового баланса.