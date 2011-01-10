Американская разведка недооценила развитие китайских вооружений

Американская разведка недооценила скорость и степень развития китайских вооружений. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times, с таким заявлением выступил министр обороны США Роберт Гейтс. Свое признание глава Пентагона сделал в самолете по пути в Пекин, где у него запланирована встреча с руководством КНР.

По словам министра, особое беспокойство Вашингтона вызвало создание в Китае противокорабельных баллистических ракет, способных поразить американские авианосцы в регионе, а также истребителя-невидимки пятого поколения. Как следует из слов главы Управления военно-морской разведки США вице-адмирала Дэвида Дорсетта (David Dorsett), ранее приведенных агентством Bloomberg, речь идет о ракетах DF-21D и истребителе J-20, также известным под названиями J-14, J-XX, J-X и XXJ.

С целью успешного противостояния растущим угрозам со стороны Китая, пояснил Гейтс, им было принято решение увеличить финансирование ряда военных программ. В частности, рост бюджета затронет программу создания дальнего бомбардировщика нового поколения, приостановленную в 2009 году, работы по разработке нового корабельного средства радиоэлектронного подавления, а также проект палубных истребителей F-35, известных как Joint Strike Fighter. Решение об увеличении расходов на эти статьи было принято несмотря на общее сокращение военного бюджета США в ближайшие пять лет.

О реакции Пекина на заявление главы Пентагона пока ничего не сообщалось. Между тем сам Гейтс заверил, что собирается поднять тему военного развития Китая на переговорах с руководителями страны, призвав их к сокращению вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Официальный военный бюджет Китая в 2010 году, по различным данным, был запланирован на уровне 76-78 миллиардов долларов. В то же время, как отмечает Associated Press, реальные расходы составляют примерно вдвое большую величину. Несмотря на это, США пока что превосходят КНР по оборонному бюджету, оставив Пекин на втором месте: в минувшем году расходы американских военных составили 636 миллиардов долларов.

Между тем Китай, комментируя рост своих военных расходов, заверил США, что военная мощь страны направлена исключительно на оборону.