Турция: студенческий порнофильм разгневал консерваторов

Три преподавателя отделения кинематографии факультета массовых коммуникаций стамбульского университета Бильджи уволены за то, что позволили студенту снять в качестве курсовой работы порнофильм, сообщает Би-би-си. Не исключено, что против них возбудят уголовное дело. Факультет временно закрыт.

Создатель фильма Дениз Озгун и бывший студент, снявшийся в картине, вынуждены скрываться.

Большая группа преподавателей и представителей интеллигенции выразила протест против "драконовой" реакции властей.

Когда Озгун выступил со своей идеей, его научные руководители отнеслись к ней скептически, но препятствовать не стали. В конце концов, курсовую работу они студенту не зачли, сочтя ее малоинтеллектуальной. Вероятно, никто ничего не узнал бы, но через некоторое время Озгун рассказал корреспонденту одного из журналов, как снимал фильм в университетском кампусе.

Публикация вызвала скандал, прежде всего, со стороны некоторых родителей студентов, которые потребовали от министерства образования разобраться, что творится в заведении, где учатся их дети.

Университет Бильджи - один из самых престижных частных вузов Турции, считающийся оплотом западного либерализма. В то же время его администрация, ссылаясь на принцип свободы выбора, проигнорировала судебный запрет студенткам закрывать лицо в аудиториях и университетских городках.

Ни правительство, ни руководство университета пока никак не комментируют ситуацию.

Турция - разделенное общество, поясняет корреспондент Би-би-си. В провинции большинство хранит строгие нравы, предписывающие ношение исламской одежды и исключающие употребление алкоголя, разговоры о сексе, экспериментальное и провокационное искусство.

Правящая Партия справедливости и развития в основном стоит на тех же позициях. Но в вестернизированном Стамбуле многие придерживаются весьма свободных взглядов. В сентябре прошлого года консервативные граждане напали на посетителей художественной выставки, которые пили пиво на улице у входа в галерею. Как отмечали местные журналисты, ревнители традиций разгневались бы еще больше, если бы зашли внутрь и увидели картины.

Издатель переводной эротической литературы в прошлом году угодил под суд, хотя в конце концов был оправдан.

Либералы все время пытаются раздвинуть рамки дозволенного, но нередко сталкиваются с жесткой реакцией.

Турция в настоящее время занимает пятнадцатое место в мире по объему ВВП. Ее граждане живут богаче и открыты внешним влияниям больше, чем когда-либо.