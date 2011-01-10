Израиль может прекратить выдачу виз

Профсоюз израильских дипломатов, ведущих борьбу за повышение зарплат, предложил посольствам Израиля в зарубежных странах ужесточить забастовочные санкции, прекратив выдачу виз и прервав официальные контакты с местными органами власти, пишет в воскресенье газета "Гаарец".

Забастовка сотрудников МИД, отказывающихся также участвовать в организации поездок израильских официальных лиц за рубеж и зарубежных политиков в Израиль, ранее привела к срыву визита президента РФ Дмитрия Медведева, который должен был посетить Израиль в середине января, отмечает РИА Новости.

Новые инструкции профсоюза, по сведениям "Гаарец", предписывают израильским посольствам прекратить выдачу всех видов въездных виз, включая туристические. "Пока действует эта мера, туристы из любой страны, кроме государств Западной Европы, США, Канады и России, не смогут въехать в Израиль", - говорится в публикации. Россияне с осени 2008 года пользуются правом безвизового въезда в Израиль. Израильским послам, по данным газеты, также предписывается приостановить контакты с "министерствами иностранных дел, аппаратами президентов и глав правительств стран пребывания", уведомив их о том, что нормальная работа будет возобновлена после выполнения требований бастующих. Основное требование дипломатов - уравнять их в зарплатах и льготах с сотрудниками других ведомств, которые в загранкомандировках и центральном аппарате зачастую получают в два раза больше.