NASA назвало семь худших и семь лучших фильмов последних лет

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) назвало семь худших и семь лучших, с точки зрения достоверности, фильмов последних лет.

Как сообщает The Sunday Times, объявление картин состоялось на пресс-конференции, проходившей в Лаборатории реактивного движения.

По мнению ученых, семерка худших с точки зрения достоверности представленных в них технологий выглядит следующим образом: "2012", "Земное ядро", "Армагеддон","Вулкан", "Цепная реакция", "Шестой день", "Покрытое тайной". Все перечисленные картины удостоились попадания в список благодаря большому количеству научных неточностей, а, порой, и совершеннейших выдумок. Так, например, в "2012" нейтрино разогревают земное ядро при условии, что нейтрино - нейтральные частицы и почти не взаимодействуют с материей.

Примечательно, что NASA приняло косвенное участие в создании одной из перечисленных картин - "Армагеддона". Авторы фильма изначально консультировались с космическим агентством, однако со временем ответы ученых перестали устраивать кинематографистов, и те закончили фильм без участия специалистов. В результате, по словам ученых, получился чудовищный и нереалистичный фильм.

Кроме этого ученые представили список из фильмов, в которых, по их мнению, разного рода научные теории показаны верно. "Гаттака", "Контакт", "Метрополис", "День, когда остановилась Земля", "Женщина на Луне", "Нечто", "Парк Юрского периода".