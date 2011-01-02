Немцов рассказал, что отсидел два дня в «бетонной клетке без матраса»

Мировой участок Тверского района заключил одного из лидеров оппозиционного движения "Солидарность" Бориса Немцова на 15 суток административного ареста после задержания на акции 31 декабря на Триумфальной площади.

"Немцову дали 15 суток, признав его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 (неповиновение законным требованиям сотрудника милиции) КоАП", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь "Солидарности" Ольга Шорина.

Сам Немцов рассказал, что заседание мирового суда продолжалось около четырех часов. "С моей стороны было 15 свидетелей, со стороны властей - два омоновца. Судья отказался приложить к материалам дела видеозапись задержания, не только сделанную журналистами, но и самими правоохранительными органами", - сказал Немцов. "Они хотят напугать оппозицию", - отметил он.

Политик добавил, что два дня после задержания провел в камере размером 1,5 на 2 метра. "Я находился в бетонной клетке без окон. Там даже матраса на полу не было", - сказал он.

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