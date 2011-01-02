Найдены бортовые самописцы сгоревшего в аэропорту Сургута Ту-154

Найдены бортовые самописцы сгоревшего в аэропорту Сургута самолета Ту-154, комиссия межгосударственного авиационного комитета приступила к их вскрытию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей авиакомитета.

Также специалисты следственной комиссии осматривают элементы воздушного судна, в частности, детали двигателей, составляют схему разброса обломков самолета.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, выполнявший рейс Сургут-Москва, загорелся в субботу после включения двигателей в аэропорту Сургута. Самолет полностью сгорел. Большинство находившихся на борту не пострадали. На борту находилось, по данным МЧС, 116 пассажиров и девять членов экипажа. Три человека погибли и более 40 получили травмы.