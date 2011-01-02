Украинка стала третьей среди самых умных студенток Италии

25-летняя украинка Анастасия ШОВКУН, студентка Болонского университета, заняла третье место в Национальном конкурсе красоты среди студентов итальянских вузов «Мисс Университет – самая красивая и самая умная студентка».

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, финал конкурса состоялся 28 декабря 2010 года в Риме.

Жюри под руководством Паоло ди ДЖАННАНТОНИО с телеканала RAI UNO, в состав которого также вошли известные журналисты, преподаватели, актеры, производители кино- и телепродукции, деятели культуры, отбирало претенденток не только по критериям красоты. Кандидаткам также задавали вопросы, которые относятся к теме общей культуры, и вопросы, которые касаются непосредственно предметов, что они изучают в университетах.

Первое место досталось 25-летней студентке из Перуджи Барбаре ТУННО, второе – студентке из университета Беневенто, 23-летней Роберте БОЧЧИА.