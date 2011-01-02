Чак Берри упал в обморок на концерте в Чикаго

Легенда мирового рок-н-ролла, американский музыкант Чак Берри почувствовал недомогание и упал в легкий обморок во время концерта в субботу вечером в Чикаго, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев. По словам одного из посетителей концерта, 84-летний музыкант во время выступления за роялем почувствовал недомогание и упал лицом на клавиши. После этого его увели за кулисы, где ему была оказана медицинская помощь. Примерно через полчаса, после того, как ему стало лучше, он вновь вернулся на сцену.

Чак Берри начал выступать в 50-е годы XX века и до сих пор регулярно гастролирует с концертами. Легендарный музыкант объединил "черную"музыку - блюз - с музыкой белых - кантри, тем самым получив совершенно новый звук, фактически изменивший мир - рок-н-ролл. Многие критики склонны считать, что если бы не было Берри, не было бы The Beatles и The Rolling Stones, так как он оказал огромное влияние на их творчество.

РИА Новости