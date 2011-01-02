Пираты захватили алжирский балкер с украинцами на борту
07:48, 02 января 2011Мир
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Захват произошел в Аденском заливе
Во второй половине дня 1 января сомалийские пираты захватили алжирский балкер Blida, шедший из Салалах (Оман) на Дар-эс-Салам (Танзания), с грузом клинкера, сообщает сайт Морской Бюллетень - Совфрахт.
Захват произошел в 150 милях к юго-востоку от Салалах, в Аденском заливе.
Экипаж 27 человек – граждане Алжира, Украины и Филиппин, точный состав по национальностям пока неизвестен.
Blida IMO 7705635, дедвейт 20586 тонн, постройки 1978, флаг Алжир, оператор греческая Sekur Holdings, владелец International Bulk Carrier, Алжир.
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