Пираты захватили алжирский балкер с украинцами на борту

Во второй половине дня 1 января сомалийские пираты захватили алжирский балкер Blida, шедший из Салалах (Оман) на Дар-эс-Салам (Танзания), с грузом клинкера, сообщает сайт Морской Бюллетень - Совфрахт.

Захват произошел в 150 милях к юго-востоку от Салалах, в Аденском заливе.

Экипаж 27 человек – граждане Алжира, Украины и Филиппин, точный состав по национальностям пока неизвестен.

Blida IMO 7705635, дедвейт 20586 тонн, постройки 1978, флаг Алжир, оператор греческая Sekur Holdings, владелец International Bulk Carrier, Алжир.