Во Франции на Новый год снова жгли припаркованные автомобили

В центре Франции в новогоднюю ночь сожжено 117 автомобилей. Поджоги происходили в Париже, а также трех департаментах вблизи французской столицы - О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-марн.

Полиция задержала 501 человека по подозрению в участии в поджогах машин и других правонарушениях, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Всего для обеспечения порядка французские власти привлекли 54 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих национальной жандармерии. Они занимались не только борьбой с поджогами. Во время народных гуляний по случаю нового года совершались и другие преступления. В частности, в Париже был убит турист из Дании.

Жители неблагополучных пригородов французских городов, которые населены преимущественно выходцами из Северной Африки, каждый год сжигают автомобили. Эта криминальная "традиция" возникла после событий 2005 г., когда двое убегавших от полиции подростков-мигрантов были застрелены стражами порядка.

Данный инцидент спровоцировал целую волну поджогов. Тогда каждый день хулиганы сжигали сотни авто, припаркованных на ночь на улицах в пригородах Парижа и других городов.

Как отметил министр внутренних дел Франции Брис Ортефе, в 2010 г. в новогоднюю ночь было сожжено 1 тыс. 137 машин, а в 2009-му - 1 тыс. 147.