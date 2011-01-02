В Германии рекордный экономический рост

Экономический рост 2010 г. станет рекордным в истории объединенной Германии, заявил министр экономики Германии Райнер Брюдерле. Правительство страны прогнозирует рост экономики за прошедший год на уровне 3,4%. Согласно первоначальному прогнозу рост экономики ожидался на уровне 1,4%, но впоследствии этот показатель был пересмотрен, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Сам Р.Брюдерле, вопреки прогнозу своего ведомства, заявил, что ожидает рост в 3,6%. "Несмотря на тяжелую зиму, мы можем рассчитывать на рекордный рост в 2010-м, самые последние данные по экспорту служат лишним тому подтверждением", - сказал министр экономики.

В то же время Р.Брюдерле не уточнил имеет ли он в виду свой личный прогноз или прогноз своего министерства. Его заявление вызвало вопросы у местных СМИ, так как экономический рост на уровне 3,4% уже был зафиксирован в 2006-м, что как раз и стало рекордом со времени объединения двух Германий в 1990 г.