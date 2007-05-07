На площади Мехико разделись 18 тысяч человек (фото)
Тьюник побил собственный рекорд
|Спенсер Тьюник. Фото АР
Раздетые люди по команде то вставали, то ложились навзничь, то, стоя на коленях, имитировали позу человеческого эмбриона в материнской утробе.
Фотограф снимал эту массу человеческих тел в лучах утреннего света с балконов расположенных вокруг площади зданий и из люльки небольшого подъемного крана.
"Какое событие для мексиканского искусства!", - воскликнул Тьюник на пресс-конференции, устроенной по окончании фотосессии. "Думаю, что вся Америка сейчас смотрит на Мексику, удивляясь тому, как свободна эта страна, где на обнаженное человеческое тело смотрят как на произведение искусства. Никакой порнографии и криминала, только счастье и внимание", - продолжал восхищаться своей затеей фотограф.
|Фото Reuters/Yahoo!
Этой съемкой Тьюник побил свой же собственный рекорд количества обнаженных фотомоделей, одновременно задействованных в съемках. Ранее с аналогичными акциями фотограф посещал Рим, Мельбурн, Монреаль, Нью-Йорк и Барселону, где в 2003 году им и был установлен предыдущий рекорд - 7000 голых участников арт-перформанса.
|Фото Reuters/Yahoo!