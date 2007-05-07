На площади Мехико разделись 18 тысяч человек (фото)

В воскресенье на главной площади Мехико американскому фотографу Спенсеру Тьюнику (Spencer Tunick) одновременно позировали более 18 тысяч голых мексиканцев, сообщает Associated Press.

Раздетые люди по команде то вставали, то ложились навзничь, то, стоя на коленях, имитировали позу человеческого эмбриона в материнской утробе.

Фотограф снимал эту массу человеческих тел в лучах утреннего света с балконов расположенных вокруг площади зданий и из люльки небольшого подъемного крана.

"Какое событие для мексиканского искусства!", - воскликнул Тьюник на пресс-конференции, устроенной по окончании фотосессии. "Думаю, что вся Америка сейчас смотрит на Мексику, удивляясь тому, как свободна эта страна, где на обнаженное человеческое тело смотрят как на произведение искусства. Никакой порнографии и криминала, только счастье и внимание", - продолжал восхищаться своей затеей фотограф.

Этой съемкой Тьюник побил свой же собственный рекорд количества обнаженных фотомоделей, одновременно задействованных в съемках. Ранее с аналогичными акциями фотограф посещал Рим, Мельбурн, Монреаль, Нью-Йорк и Барселону, где в 2003 году им и был установлен предыдущий рекорд - 7000 голых участников арт-перформанса.

Лента.ру