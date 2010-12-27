В Китае произошло ДТП с участием более 100 автомобилей

В китайской провинции Гуйчжоу произошло ДТП с участием более 100 автомобилей, при этом погибли пять человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа», ДТП произошло на шоссе в уезде Цзуньи. Один из грузовиков врезался в АЗС, следовавшие за ним автомобили применили экстренное торможение, что, в свою очередь, привело к столкновению нескольких десятков машин.