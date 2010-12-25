Саакашвили: Россия выпустила джинна из бутылки

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что происходящие в разных регионах России акции националистов направлены на изгнание кавказцев из страны.

По его словам, активность националистических группировок и вооружённый конфликт в Абхазии и Южной Осетии - звенья одной цепи. Такое заявление грузинский лидер сделал в эфире азербайджанского телевидения.

"Джинн уже выпущен из бутылки и со временем приобретет еще более ужасный вид. Очень легко дать ему стимул. Однако после начала процессов станет невозможно возвращение ситуации в прежнее состояние, - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг... - Кавказцам указано в дверь. Но следует понимать, что эта дверь является тупиком. Мы же желаем мира на Кавказе".

Массовая акция на Манежной площади была организована футбольными фанатами из-за гибели в драке болельщика Е.Свиридова. Демонстрация переросла в столкновения с ОМОНом и представителями национальных диаспор. Вслед за этими событиями последовало выступление кавказцев 15 декабря у ТЦ "Европейский" и массовые драки по всей Москве. В результате этих происшествий пострадали более 60 человек, несколько тысяч были задержаны.