15 украинцев вернулись из российского рабства

15 украинцев, которые находились в рабстве в России, ввернулись в Украину.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил в.и.о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Игорь КОЧЕТОВ.

«15 граждан Украины, которых удерживали на агропредприятии «Артекс-Агро» на Кубани и использовали их как рабов, освободили и при содействии консульства помогли вернуться в Украину», - сказал И.КОЧЕТОВ.

По его словам, российская милиция изъяла паспорта этих граждан Украины у руководства «Артекс-Агро», что позволило им вернуться домой.

Он заметил, что эти события происходили в первой половине ноября и больше обращений в консульство не было.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, начальник пресс-службы МВД РФ по Южному федеральному округу Роман ЩЕКОТИН сообщил, что российская милиция освободила в начале ноября граждан Украины, которых удерживали на агропредприятии «Артекс-Агро» и использовали их как рабов. В то же время, он не смог сказать сколько граждан Украины пострадало от этих противозаконных действий.