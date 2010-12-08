СНГ сегодня отмечает свое 19-летие

Сегодня исполняется 19 лет с момента подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

8 декабря 1991 года в Вискулях (Брестская область, Беларусь) - резиденции белорусского правительства в Беловежской пуще - руководители Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации подписали Соглашение о создании СНГ.

21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) главы 11 суверенных государств (кроме прибалтийских государств и Грузии) подписали протокол к этому соглашению, в котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств.

Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую декларацию, подтвердившую приверженность бывших союзных республик к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего Союза ССР. Позже, в декабре 1993 года, к СНГ присоединилась Грузия.

СНГ действует на основании устава, принятого Советом глав государств Содружества 22 января 1993 года.

Грузия прекратила свое членство в СНГ 18 августа 2009 года - через год после соответствующего об этом уведомления. Такое решение было принято в связи с военным конфликтом между Россией и Грузией в Южной Осетии и Абхазии. Несмотря на это, Грузия сохранила свое участие в 70 договорах, подписанных в рамках СНГ.

Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Верховной Радой Украины 12 декабря 1991 года. Ратификация этого документа проходила с соответствующими предостережениями, которые делали невозможным превращение Украины в часть нового союзного государства. Эти предостережения имеют исключительно важное значение для последующей политики Украины и ее роли в СНГ. Так, в п. 3 соглашения отмечено, что государства - члены Содружества, реформируя расположенные на их территориях группировки вооруженных сил бывшего Союза ССР и создавая на их базе собственные вооруженные силы, будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности.

Также в соглашении говорится, что каждая из высоких договорных сторон оставляет за собой право приостановки или прекращения действия этого соглашения или отдельных его статей, сообщив об этом участникам соглашения за год.

Устав СНГ принят 22 января 1993 года и до этого времени не подписан Президентом Украины и не ратифицирован Верховной Радой. Это означает, что Украина, которая не подписала Устав СНГ, не является действительным членом СНГ, а находится в СНГ на особом статусе, который вытекает из ратифицированного ею Беловежского Соглашения вместе с предостережениями и заявлениями.