У берегов Антарктиды терпит бедствие круизный лайнер Clelia II, на борту которого находятся более 100 туристов и около 50 членов экипажа.

Как сообщает NEWSru, по данным пресс-службы ВМФ Аргентины, на помощь судну вышел спасательный чилийский корабль.

"Лайнер Clelia II, ходящий под флагом Мальты, попал в шторм в проливе Дрейка. На судне вышел из строя основной двигатель, что ограничило его маневренность. Удар волны разбил один из иллюминаторов, в трюм попала забортная вода", - заявил по телефону представитель пресс-службы. Однако, по его словам, затопление теплоходу не угрожает, жизни туристов и членов команды находятся вне опасности. Между тем, скорость ветра в этом районе в настоящее время достигает более 90 километров в час.

К месту нахождения лайнера вышел спасательный чилийский корабль Lautaro, обеспечивающий совместное с аргентинцами патрулирование акватории. Вестовое судно ВМФ Аргентины Suboficial Castillo также готово направиться к Clelia II, если в этом будет необходимость, передает РИА «Новости».

На момент аварии теплоход находился в 460 километрах к северо-западу от Южных Шетландских островов. Ему предстояло преодолеть 845 километров до аргентинского порта Ушуайа, откуда он вышел 30 ноября.

Порт Ушуайа расположен на Огненной земле в 3 тысячах километрах от аргентинской столицы Буэнос-Айреса и является самым южным городом на планете.

Шестипалубный лайнер Clelia II был построен в 1990 году, его полностью реконструировали в 2009 году. На судне имеются плавательный бассейн, фитнесс-центр, джакузи, ресторан, два бара. Треть экипажа - граждане Украины и Латвии. Стоимость антарктического путешествия на теплоходе в течение 10 дней составляет от 8 тысяч до 18 тысяч долларов в зависимости от класса каюты.

26 декабря прошлого года Clelia II повредила винт, зацепив скалистый грунт у острова Петерманн у берегов Антарктиды. Теплоход благополучно добрался до чилийского порта Пунта Аренас, но в связи с ремонтом следующий круиз пришлось отменить.