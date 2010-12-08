США открестились от ареста основателя Wikileaks

Официальный представитель Госдепартамента Филип Кроули заявил, что он «не может подтвердить причастность» США к аресту Джулиана Ассанжа во вторник в Лондоне, сообщает Газета.ру.

Об этом Кроули заявил в ходе брифинга.

Он также отметил, что США сейчас не рассматривают вопрос об экстрадиции основателя Wikileaks, так как расследование об утечках тысяч секретных документов продолжается и выводы о фактах нарушения американских законов делать рано.

Представитель американского госдепа обошел все вопросы журналистов о том, какое ведомство, «чисто гипотетически», станет добиваться экстрадиции Ассанжа в случае признания его вины. Кроули подчеркнул только, что дело об аресте Ассанжа касается непосредственно только Швеции и Великобритании, действовавшей по запросу шведской прокуратуры.