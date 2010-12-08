Беларусь оптимизирует схемы поставки нефти

Беларусь намерена использовать своп-схемы для замещения поставок нефти из Венесуэлы.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО на заседании одной из секций Всебелорусского народного собрания 6 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства.

"Я был пару дней назад в Лондоне, Женеве, решали эти проблемы. И решили, подписали соответствующие документы, что будем оптимизировать еще схемы. Будут так называемые своп-схемы", - сказал В. СЕМАШКО.

По его словам, использование своп-схем при поставке нефти позволит экономить по 10-11 долл. на каждой тонне нефти.

В то же время первый вице-премьер не уточнил подробности операций поставки нефти по своп-схемам.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО предложил Азербайджану организовать поставку нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. "Мы рассматриваем любые варианты сотрудничества с Азербайджаном по углеводородному сырью. Я имею в виду поставки в Беларусь азербайджанской нефти по своп-схеме, замещая венесуэльскую нефть, которая будет продаваться на американском рынке", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

В настоящее время на два белорусских нефтеперерабатывающих завода поступает нефть из Венесуэлы, которая транспортируется через Украину и Прибалтику.