Публикации WikiLeaks способствуют "утрате иллюзий"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обнародованная сайтом WikiLeaks секретная американская дипломатическая переписка способствовала «утрате иллюзий» о характере взаимоотношений между США и их союзниками.

«Существует проблема потери иллюзий о характере между разными государствами, включая союзников, даже таких близких, как Соединенные Штаты и Польша. Я действительно обеспокоен тем, что открыли эти утечки, когда речь идет о характере взаимоотношений между США и Польшей и другими союзниками», – цитирует слова премьера Радио "Свобода".

В документах, опубликованных на WikiLeaks, речь идет, в частности, о переговорах США и Польши о размещении в этой стране американских ракетных систем Patriot.