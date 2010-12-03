В предместье Хайфы сутки бушует пожар: эвакуировано до 15 тыс. человек

.В предместье третьего по величине израильского города Хайфа почти сутки бушует пожар, из города эвакуировано до 15 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Это самая массовая эвакуация в истории 250-тысячного города со времен Второй ливанской войны 2006 года, когда на израильский север обрушились тысячи ракет. Cреди эвакуированных - заключенные тюрьмы, в том числе палестинцы, пациенты психиатрической клиники, жители друзских деревень и престижных районов Хайфы.

Власти публично объявили о неспособности собственными силами справиться с огнем, распространению которой по склонам горы Кармель способствуют сильные ветры и длительный период засушливой погоды. Вчера пожар унес жизни 40 человек. Почти все - курсанты Управления тюрем Израиля.

По данным СМИ, они ехали из центральных районов страны на помощь своим коллегам, которые занимались эвакуацией полутысячи заключенных из местной тюрьмы. Люди сгорели, когда путь их автобусу в зоне пожара преградило упавшее дерево.

Премьер-министр Биньямин НЕТАНЬЯХУ обратился за международной помощью, и свою помощь уже предложили Азербайджан, Великобритания, Хорватия, Египет, Франция, Иордания, Румыния, Россия, Испания и Турция, передает Би-Би-Си.