Признание Голодомора геноцидом оказалось чувствительным для России

Эксперты называют очень большой цену, которую Россия готова “платить” за непризнание другими странами Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции, в ход которой анализировались материалы интернет-ресурса WikiLeaks, касающиеся Украины.

По словам эксперта Игоря СЕМИВОЛОСА, он был поражен тем, насколько значительной для России оказалась проблема признания Голодомора геноцидом украинского народа другими странами. По его убеждению, проблема обращения России к Голодомору заключается в его невосприятии нынешней российской властью на ментальном уровне.

Политолог Александр ПАЛИЙ также отметил то, какую высокую цену Россия готова “платить” за непризнание Голодомора геноцидом. По его словам, это можно объяснить тем, что руководство России видит свою страну “правопреемником” бывшей советской империи и стремится руководить в соответствующем стиле.

Как известно, ранее сайт WikiLeaks обнародовал материалы якобы из секретного архива Государственного департамента США. В этих материалах содержались приписываемые Президенту Азербайджана высказывания относительно руководства соседних стран, в частности Турции, России и Ирана.

В частности, в документах, обнародованных Wikileaks, говорится, что якобы "Россия шантажировала президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА и пыталась заставить его не признавать Голодомор геноцидом украинского народа".

Согласно документам, эту историю якобы рассказал сам И.АЛИЕВ британскому принцу ЭНДРЮ. "АЛИЕВ получил документ от президента МЕДВЕДЕВА, в котором указано, что если Азербайджан признает большевистский искусственный Голодомор в Украине "геноцидом" в ООН, то “вы должны забыть о Нагорном Карабахе вообще", - говорится в документе.