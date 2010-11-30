Wikileaks: Россия недовольна сближением Украины и Израиля

Среди опубликованных в интернет-издании WikiLeaks сотен миллионов дипломатических американских донесений есть конфиденциальный отчет о встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его израильским коллегой Авигдором Либерманом, где шла речь, в частности, об Украине, сообщает Радио Свобода. Визит проходил в июне прошлого года.

В донесении, которое посол США в Москве отправил в государственный департамент в Вашингтоне, речь шла об обмене мнениями между главами внешнеполитических ведомств России и Израиля во время пребывания в Москве Авигдора Либермана.

Родившийся в СССР израильский министр говорил с Сергеем Лавровым по-русски и принимали его как старого приятеля, хотя Либерман впервые прибыл в Москву, а взгляды и политика двух правительств расходятся по многим вопросам. В частности, это касается и украинско-израильских взаимоотношений.

Как следует из дипломатического американского отчета, опубликованном в интернет-издании WikiLeaks, Россия довольно прохладно относится к сближению Израиля с Украиной.

Комментатор газеты The Washington Post Чарльз Краутхаммер в интервью телесети новостей FoxNews, обратил внимание, что господин Лавров выразил недовольство российского правительства тем, что Кремль считает «историческим ревизионизмом» со стороны Израиля. Речь шла о переоценке событий советской эпохи и периода Второй мировой войны.

Переоценка, по мнению Лаврова, приобрела особо острый характер в Восточной Европе, а также в Израиле. Цитирую донесение о российской претензии: «Он (министр Лавров) вспомнил об официальном признании Израилем Голодомора. Это голод 1930-х годов, который произошел в Украине. Либерман говорил, что, признавая эту трагедию, Израиль не утверждал, что она вызвана Россией, и не называл это актом геноцида». Тем не менее, расхождение существует.

Правда, Лавров похвалил Израиль за то, что он продает Грузии оружие исключительно оборонного назначения, а не наступательного. Он также выразил обеспокоенность Москвы по поводу военных маневров Грузии при участии НАТО.

По другим вопросам документ выделяет слишком осторожную оценку Россией иранской ядерной программы. По словам министра Лаврова, «Россия не верит в существование твердых доказательств военного измерения ядерной программы Ирана». Он считает, что израильский удар по иранским ядерным объектам повлек бы нестабильность всего региона и потек беженцев на Кавказ. Либерман ответил, что Израиль не ведет речь об ударе по Ирану, потому что это может вызывать «цепную реакцию» на Ближнем Востоке.