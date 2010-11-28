Качиньский: Польша должна добиваться от России извинений за трагедию Катыни

Польская власть должна добиваться от России извинений и выплаты компенсации родственникам жертв Катыньской трагедии.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил лидер самой популярной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Ярослав КАЧИНЬСКИЙ, комментируя постановление Государственной думы России о признании Катыньской трагедии преступлением сталинизма.

«Речь идет о том, чтобы сделать из этого окончательные выводы, признать вину, попросить извинения и заплатить (возмещение)», - сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ, которого цитирует официальный веб-сайт PIS.

По его мнению, если Россия этого не сделает, то постановление Госдумы будет лишь декларацией.

По убеждению лидера PIS, власть Российской Федерации, которая является правопреемником Советского Союза, должна признать геноцидом расстрел польских военнопленных и работников администраций.

«Это необходимо признать, потому что, как говорил светлой памяти Президент, мой брат Лех Качиньский, если это не было геноцидом, это значит, что геноцид бывает только тогда, когда уничтожают только определенные народы, а других можно», - сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ.

Он отметил, что россияне называли Катынь «преступлением» еще с 80-х годов прошлого века.

По мнение Я.КАЧИНЬСКОГО, польское руководство может обсудить вопрос о выплатах возмещения во время визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Польшу 6 декабря.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Государственная дума России приняла заявление, в котором признала Катыньскую трагедию преступлением сталинизма.

«Семьдесят лет тому назад были расстреляны тысячи польских граждан, которые содержались в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей Украинской ССР и белорусской ССР. В официальной советской пропаганде ответственность за это злодеяние, которое получило название Катыньской трагедии, приписывалась нацистским преступникам», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в начале 1990-х годов было признано, что массовое уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны стало «актом произвола тоталитарного государства». В соответствии с опубликованными материалами из секретных архивов, Катыньское преступление было совершено по прямому указанию Иосифа Сталина и других советских руководителей, отметили авторы документа.

Госдума РФ выразила глубокие соболезнования всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким.

Справка УНИАН. Советский НКВД весной 1940 года расстрелял свыше 20 тысяч пленных граждан Польши, большинство из которых были убиты в Катыни на территории современной Российской Федерации. Пленных поляков расстреливали также в других республиках тогдашнего СССР, в частности на территории нынешней Украины, в частности в Харькове и под Киевом.