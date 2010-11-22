На выборах в Польши обнародованы экзит-полы

Кандидаты правящей партии Польши "Гражданская платформа", согласно экзит-полам, выигрывают выборы в органы местного самоуправления в большинстве польских воеводств.

По опросу TNS OBOP, результаты которого приводит Gazeta Wyborcza, кандидаты от партии "Гражданская платформа" лидируют на выборах в сеймики в 10 воеводствах (всего 33,8% голосов), а кандидаты от оппозиционной партии "Право и справедливость" - в шести (27% голосов). Следом идет партия SLD (Союз демократических левых сил) с 15,8% и PSL (Крестьянская партия) с 13,1% голосов избирателей.

В Варшаве ожидаемую победу одержала действующий мэр Ханна Гронкевич-Вальц, набравшая, по данным опросов, 51,6%, таким образом обеспечив себе победу уже в первом туре. За ее соперника, кандидата от "Партии и справедливость" Чеслава Белецкого проголосовали 24,8% варшавян.

Опрос показывает неожиданные данные по голосованию за кандидатов на пост мэра другого крупного польского города - Кракова, замечает РИА "Новости". Согласно TNS OBOP, в Кракове также большее количество голосов набрал кандидат правящей партии Станислав Крачик (39,1%), опередив действующего мэра Яцека Майхровского (37,1%). До выборов опросы пророчили победу последнему. Теперь обоим кандидатам предстоит встретиться во втором туре выборов, назначенном на 5 декабря.

Окончательные результаты выборов будут объявлены во вторник вечером или в среду утром.