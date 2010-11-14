НАТО: у талибов нет денег на взрывчатку

Талибы слабы и не имеют достаточно финансовых средств для продолжения борьбы, заявил пресс-секретарь возглавляемого НАТО международного воинского контингента в Афганистане (ISAF, Международные силы содействия безопасности) Джозеф Блотц.

"Мы вытесняем их в безлюдные районы, из-за чего у них возникают проблемы с пополнением своих рядов. Вы можете видеть, как все большее число лидеров боевиков выходят из борьбы с войсками и спецназом", - приводит его слова на брифинге в Кабуле РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Синьхуа.

Он также добавил, что ISAF продолжить оказывать на радикальное исламское движение давление, добиваясь все большего истощения его ресурсов.

По словам представителя ISAF, основным источником доходов "Талибана" является производство опиума, которое сократилось за текущий год на 50%. В подтверждение этих слов была продемонстрирована видеозапись, на которой один из лидеров талибов Устад Мухаммад Ясер призывает жителей деревни сделать пожертвования. "Сейчас у нас по одному смертнику на каждый натовский танк и грузовик, но у нас недостаточно взрывных жилетов и средств для финансирования подобных операций", - сказал У.М.Ясер деревенским жителям.

Брифинг прошел в преддверии саммита НАТО в Лиссабоне, где одним из пунктов повестки станет вопрос о постепенной передаче функций по обеспечению безопасности афганским силам.