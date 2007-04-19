Парламент проголосовал за отстранение от должности президента Румынии
В течение 30 дней должен пройти референдум
Парламент Румынии проголосовал сегодня за отстранение от должности президента страны Траяна БЕСЕСКУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер. За отстранение президента проголосовали 322 депутата, против - 108.
Парламентарии считают, что действия Т.БЕСЕСКУ не соответствуют Конституции и обостряют внутриполитическую обстановку в стране.
В течение тридцати дней в стране должен пройти общенациональный референдум по вынесению импичмента президенту, отмечают западные СМИ.
"Траян БЕСЕСКУ - это политический проект, который провалился. Он не способен толкать страну вперед, не способен объединить нас", - заявил лидер оппозиционной Социал-демократической партии Мирча ГЕОАНА, слова которого цитирует Рейтер.
В то же время, на этой неделе Т.БЕСЕСКУ сделал заявление, что в случае, если парламент примет такое решение, он уйдет в отставку незамедлительно. В стране, таким образом, будут назначены досрочные президентские выборы.
За отстранение Т.БЕСЕСКУ выступали Социал-демократическая партия, Консервативная партия и националистическая "Ромыния Маре". Президента обвиняли в многочисленных нарушениях Конституции. Для принятия решения об импичменте требовалось 235 голосов - то есть более половины голосов законодателей.