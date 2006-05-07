К поиску погибших в авиакатастрофе привлечены 16 украинских судов

К поиску тел погибших в катастрофе аэробуса «Армянских авиалиний» А-320 над Черным морем присоединились украинские моряки.

Сейчас в Черном море работают 16 украинских судов, сообщает агентство РИА «Новости». Это рыболовецкие шхуны с портом приписки Севастополь.

Из-за сильных подводных течений обломки и тела погибших могло унести на большое расстояние от места катастрофы, считают специалисты.

Самолет разбился в ночь на среду, 3 мая. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту.