К поиску погибших в авиакатастрофе привлечены 16 украинских судов

16:24, 07 мая 2006
Мир
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В основном - рыболовных из Севастополя

К поиску тел погибших в катастрофе аэробуса «Армянских авиалиний» А-320 над Черным морем присоединились украинские моряки.

Сейчас в Черном море работают 16 украинских судов, сообщает агентство РИА «Новости». Это рыболовецкие шхуны с портом приписки Севастополь.

Из-за сильных подводных течений обломки и тела погибших могло унести на большое расстояние от места катастрофы, считают специалисты.

Самолет разбился в ночь на среду, 3 мая. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту.

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