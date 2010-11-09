Конституционный совет Франции дал карт-бланш Саркози

Конституционный совет Франции признал соответствующим Основному Закону положение инициированной Президентом Республики Николя САРКОЗИ пенсионной реформы, которая, в частности, предусматривает увеличение с 60 до 62 лет возраста выхода на пенсию.

Это решение КС Франции вынес сегодня, 9 ноября, сообщает радиостанция RTL.

Как прогнозируется, глава государства может подписать законопроект о пенсионной реформе уже завтра.

Как сообщалось, пенсионная реформа Н.САРКОЗИ, также одобренная обоими палатами французского парламента – Национальной ассамблеей и Сенатом – предусматривает ряд непопулярных мер, в частности, повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет, а также продление на полтора года обязательного пенсионного стажа.

Принятие пенсионной реформы вызвало масштабные протесты по всей стране.