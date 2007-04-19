Почти двести человек погибли в результате терактов в Багдаде

Число жертв ряда террористических нападений в Багдаде возросло почти до 200 человек, сообщает “Немецкая волна”.

В результате взрывов бомб погибли, по последним данным, 195 человек и сотни были ранены. Три крупных теракта произошли в тех частях Багдада, где живут преимущественно шииты.

Европейский союз и США остро осудили действия организаторов и исполнителей ряда терактов в Багдаде.

Между тем, в среду иракская армия официально возложила на себя контроль и ответственность за безопасность в провинции Майсан, что на юге Ирака.