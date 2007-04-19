Почти двести человек погибли в результате терактов в Багдаде
09:46, 19 апреля 2007Мир
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Сотни были ранены
Число жертв ряда террористических нападений в Багдаде возросло почти до 200 человек, сообщает “Немецкая волна”.
В результате взрывов бомб погибли, по последним данным, 195 человек и сотни были ранены. Три крупных теракта произошли в тех частях Багдада, где живут преимущественно шииты.
Европейский союз и США остро осудили действия организаторов и исполнителей ряда терактов в Багдаде.
Между тем, в среду иракская армия официально возложила на себя контроль и ответственность за безопасность в провинции Майсан, что на юге Ирака.
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