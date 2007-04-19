Американская ПРО в Польше может угрожать безопасности страны?

Размещение элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше может угрожать безопасности страны, считает бывший министр обороны, депутат польского Сейма Радек Сикорский. "Вы предлагаете нам разместить объект, который будет нас оборонять от стран, которые не являются нашими врагами", - сказал он на встрече с Генри Оберингом, главой Агентства по ПРО США. "При этом американская система ПРО в Польше может спровоцировать другие страны, с которыми на сегодня у нас не самые теплые отношения: Россию и Белоруссию", - отметил Р.Сикорский. "Размещение ПРО станет прекрасной возможностью для разделения НАТО, Польшу можно будет назвать сложной страной, у которой существуют серьезные политические разногласия с Россией", - добавил бывший глава Минобороны, передает Associated Press. Он также заявил, что в ближайшие 5-10 лет Тегеран не сможет разработать ядерное оружие, сообщив, что у Польши, "в отличие от США, имеются свои источники в Иране".

РБК-Украина

Вашингтон планирует разместить 10 перехватчиков ракет в Польше и радар в Чехии к 2012 г. США заявляют, что эта система ПРО должна защитить Европу от так называемых стран-изгоев, включая Иран и Северную Корею. Россия рассматривает эти планы как вторжение США в сферу ее интересов и предупреждает, что размещение системы ПРО в Польше и Чехии может привести к гонке вооружений.