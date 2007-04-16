Оппозиция Киргизии начинает бессрочный митинг у стен парламента

Объединенная оппозиция Киргизии призвала своих сторонников в понедельник начать бессрочный митинг у стен парламента.

Как передает РИА “Новости”, по словам организаторов акции, после недельного перерыва для работы в округах депутаты вновь продолжат сессию.

"Мы хотим призвать депутатов - народных избранников - исполнить волю своих избирателей и начать процесс конституционной реформы", - заявил экс-спикер парламента страны Омурбек ТЕКЕБАЕВ.

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ 10 апреля подписал и передал на рассмотрение парламента проект новой конституции, разработанный рабочей группой под председательством премьер-министра коалиционного правительства Алмаза АТАМБАЕВА с участием либеральной оппозиции страны.

В новом Основном законе существенно урезаются полномочия главы государства.

За последние полгода это уже третья Конституция, которую будет обсуждать законодательный орган республики. В полночь 8 ноября 2006 года под давлением митинга оппозиционного движения "За реформы", сопредседателем которого тогда был нынешний премьер, депутаты приняли предложенную оппозицией Конституцию, существенно ограничивающую полномочия президента и по сути превращавшую Киргизию в парламентское государство. Однако уже 30 декабря под угрозой роспуска депутаты приняли другой основной закон, который в республике называют "Конституцией реванша власти".

Радикальная оппозиция в свою очередь разработала свой вариант конституции и также намерена предложить ее парламентариям.

Лидер оппозиционного Объединенного Фронта экс-премьер Киргизии Феликс КУЛОВ считает, что власть намерена "использовать часть депутатов для искусственного затягивания конституционной реформы".

Как заявил Кулов журналистам в воскресенье, президент через поддерживающих власть депутатов может "попытаться блокировать избрание членов Конституционного суда". "Без кворума Конституционного суда невозможно принять решение, а без решения Конституционного суда конституцию нельзя даже обсуждать", - сказал он.

Лидер оппозиции сообщил, что власть хочет вынести конституционные изменения на всенародный референдум. По его мнению, даст "президенту возможность перегруппироваться, собрать определенное количество криминальных сторонников, которые попытаются навести свой порядок негативно характера". "Поэтому мы не хотим дать им этого сделать", - подчеркнул экс-премьер.

Премьер-министр коалиционного правительства А.АТАМБАЕВ также полагает, что "есть опасность затягивания процесса принятия законопроекта о внесении изменений и дополнений в конституцию".

Премьер согласен с оппозиционным лидером в том, что "ряд парламентариев Киргизии не заинтересованы в том, чтобы Конституционный суд страны наконец-то заработал".

А.АТАМБАЕВ считает, что в случае "если парламент не сможет принять этот закон, необходимо будет искать другие пути - например, через референдум".

В конце прошлой недели комитет по конституционному законодательству парламента Киргизии отправил новый вариант основного закона страны выработанный с участием оппозиции и подписанный президентом К.БАКИЕВЫМ на изучение в КС.

Однако, Конституционный суд страны в его нынешнем составе нелегитимен, так как в нем отсутствует кворум. Поэтому комитет счел необходимым рекомендовать палате "в первоочередном порядке избрать судей Конституционного суда".

В Киргизии шестой день продолжается массовый мирный митинг оппозиционного Объединенного Фронта и движения "За реформы" с требованиями конституционной реформы и досрочных выборов президента страны.