Gazeta Wyborcza: Россия обвинила в Смоленской катастрофе поляков

Контролируемая российскими властями межгосударственная авиационная комиссия (МАК) возложила основную вину за катастрофу самолета экс-президента Польши Леха Качинского под Смоленском на поляков.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник.

„От лица, близкого к российскому следствию в Москве, мы услышали, что МАК возложила основную вину на польскую сторону, в том числе на пилотов, а действия россиян (в частности, контролеров) не стали одной из причин катастрофы”, - написало издание.

По данным газеты, переданный вчера россиянами полякам рапорт причин катастрофы содержит запись работы оборудования и разговоров диспетчеров Смоленского аэродрома, о которых ранее просила, но не получала, польская сторона.

Кроме этого, он содержит результаты тестового полета выполненного над аэродромом после катастрофы, проверяющего исправность навигационного оборудования, которого добивались поляки.

„Ранее (представитель Польши в МАК Эдмунт) КЛИХ – также в официальных письмах – заявлял предостережение, в том числе о том, что польским специалистам не разрешено принять участие в тестовом полете аэродрома Северное, а выводы из этого полета вызвали замечание поляков”, - написала газета.

Как сообщал УНИАН, МАК передала вчера в Москве проект рапорта причин Смоленской катастрофы, которая 10 апреля унесла жизнь 96 граждан Польши, в том числе, экс-президента Л.Качинского.

Поляки имеют 60 дней на то, чтобы выразить свои замечания к документу, после чего свою позицию к их замечаниям должны представить россияне, и только после этого будет представлена окончательная версия рапорта, которая будет обнародована.

Справка УНИАН. В предыдущем - обнародованному в мае - рапорте причин катастрофы МАК опосредствовано назвала ошибку пилотов, которые попробовали посадить самолет, несмотря на сильный туман.

В то же время, часть специалистов считает причиной катастрофы неправильно поданные данные экипажа диспетчером Смоленского аэродрома, из-за которых самолет оказался над самой землей на почти километр ближе от начала взлетно-посадочной полосы.

Согласно одной из версий, причиной неправильных данных может быть погрешность устаревшего радара аэродрома, сертификацию которого проводит МАК.