Венгерская полиция задержала гендиректора аварийного завода

Компания MAL Zrt, на предприятии которой в результате взрыва произошла утечка токсичной жидкости, должна быть взята под государственный контроль, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее в понедельник стало известно о том, что венгерская полиция задержала генерального директора глиноземного завода, на котором произошла авария с утечкой токсичной жидкости.

В отношении компании MAL Zrt, владеющей заводом, ведется расследование.

По словам министра по проблемам окружающей среды Венгрии, компании грозит штраф, возможная сумма которого 100 млн долларов.

В результате аварии на глиноземном заводе, произошедшей 4 октября, семь человек погибли и около 150 пострадали.