Венгерская полиция задержала гендиректора аварийного завода
23:37, 11 октября 2010Мир
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Премьер намерен взять завод под госконтроль
Компания MAL Zrt, на предприятии которой в результате взрыва произошла утечка токсичной жидкости, должна быть взята под государственный контроль, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее в понедельник стало известно о том, что венгерская полиция задержала генерального директора глиноземного завода, на котором произошла авария с утечкой токсичной жидкости.
В отношении компании MAL Zrt, владеющей заводом, ведется расследование.
По словам министра по проблемам окружающей среды Венгрии, компании грозит штраф, возможная сумма которого 100 млн долларов.
В результате аварии на глиноземном заводе, произошедшей 4 октября, семь человек погибли и около 150 пострадали.
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