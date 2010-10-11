Первая леди Польши застряла в Витебске из-за поломки самолета

Более сотни родственников жертв Смоленской трагедии и официальные лица, среди которых супруга главы Польского государства Анна КОМОРОВСКАЯ, не смогли вернуться в воскресенье в Польшу из-за поломки двух самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, после вчерашних мероприятий, которые состоялись под Смоленском на месте катастрофы самолета Президента Польши Леха Качинского, домой вернулась лишь часть делегации на одном из двух самолетов, на которых они прибыли в Беларусь.

120 человек, в том числе первая леди, не смогли вылететь из-за поломки Boeinga.

По данным польских медиа, в воскресенье в белорусский Витебск, откуда делегация планировала вылет, прибыл запасной самолет из Польши, чтобы забрать оставшихся людей.

Однако он вернулся в Польшу пустым тоже из-за поломки двигателя.

«Во время полета обнаружилась поломка дополнительного генератора, который служит для включения двигателя. Можно с этим лететь, но нужно было устранить эту поломку. Поскольку была уже поздняя ночь, а пассажиры - особенные, было решено, что они поедут в гостиницы», - рассказал пресс-секретарь государственной авиакомпании PLL LOT Яцек БАЛЬЦЕР в эфире TVN24.

По данным телевизионщиков, самолет мог приземлиться в Беларуси, но чтобы вылететь обратно, ему нужно было бы не выключать двигатель.

Польскую делегацию забрали из Витебска сегодня утром два самолета Embraer. Все родственники жертв уже прилетели в Варшаву.

Справка УНИАН. 10 октября в Смоленске состоялись мероприятия в память жертв авиакатастрофы, которая случилась 10 апреля 2010 года и унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Л.Качинского.

В мероприятиях приняли участие около 200 человек, среди которых 170 родственников жертв катастрофы.