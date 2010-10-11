Шварценеггер хочет вернуться в кино

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не исключает, что вернётся в кино после завершения губернаторского срока. Об этом он рассказал в Москве, выступая в представительстве американской Торговой палаты. "В январе я закончу работу, и передо мной много возможностей: я могу сниматься в кино, могу писать книги, речи", - сказал Шварценеггер.

Сегодня с Арнольдом Шварценеггером встретится президент России Дмитрий Медведев. "Не могу дождаться встречи с президентом Медведевым", - написал Шварценеггер в своём Twitterе.

Эхо Москвы