Шварценеггер хочет вернуться в кино
09:49, 11 октября 2010Мир
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"В январе я закончу работу, и передо мной много возможностей"
Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не исключает, что вернётся в кино после завершения губернаторского срока. Об этом он рассказал в Москве, выступая в представительстве американской Торговой палаты. "В январе я закончу работу, и передо мной много возможностей: я могу сниматься в кино, могу писать книги, речи", - сказал Шварценеггер.
Сегодня с Арнольдом Шварценеггером встретится президент России Дмитрий Медведев. "Не могу дождаться встречи с президентом Медведевым", - написал Шварценеггер в своём Twitterе.
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